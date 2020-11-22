Крупнейшее грузовое судно из дерева строят в Коста-Рике. ФАН-ТВ

Опубликовано видео процесса строительства крупнейшего в мире экологичного грузового корабля. Деревянная парусная лодка будет достигать 45 метров в длину и 35 метров в высоту.

Судно оснастят двумя электродвигателям. Оно будет осуществлять безопасные грузовые перевозки из Коста-Рики в Канаду через США и Мексику.

«Наш первый маршрут — это линия PAX Line от Коста-Рики через Тихий океан до Канады, он будет выполняться два раза в год», — пояснила соучредитель судостроительной компании Даниэль Доггетт.

По словам Даниэль, главная цель ее компании — создать транспортное средство, работающее на энергии солнца и ветра. Это делается для того, чтобы уменьшить углеродный след.