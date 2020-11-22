Ливийский политолог раскрыл подробности визита Башаги в Париж

Триполи, 22 ноября. Франция решила поддержать кандидатуру главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги на пост премьер-министра нового правительства Ливии в обмен на его помощь. С таким заявлением выступил политолог Али Бузида.

Париж изначально оказывал покровительство главнокомандующему Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару. Однако параллельно выстраивал связи с представителями Запада Ливии.

«Ставка на ЛНА не сыграла, что заставило Францию пересмотреть свою политику в отношении Ливии», — считает Али Бузида.

Эксперт добавил, что Париж направил приглашение с официальным визитом главе «МВД» Правительства национального согласия. Министерство иностранных дел страны предложило поддержку кандидатуры Фатхи Башаги на выборах нового правительства. Последний в свою очередь поблагодарил за доверие и пообещал защищать интересы Франции в Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Париж намерен усилить свое влияние в Ливии. Министр Франк Ристер даже пригрозил санкциями Турции за поставку оружия в североафриканское государство.