На стадионе Оmnisport в Банги 21 ноября произошёл конфликт между сотрудниками службы безопасности президента ЦАР и охранниками бывшего главы государства Франсуа Бозизе, который закончился стрельбой из автоматического оружия.

Франсуа Бозизе прибыл на церемонию похорон жены своего политического соратника в сопровождении вооруженной охраны. Жан-Серж Бокасса занимал пост министра по делам молодёжи и спорта в правительстве Бозизе с 2011 по 2013 годы. На данный момент они оба участвуют в президентской гонке и находятся в оппозиции к действующему главе государства Фостен-Арканжу Туадера.

По первоначальным сообщениям, причиной прозвучавших выстрелов стали разногласия, возникшие между кадровыми сотрудниками службы безопасности президента ЦАР и личной охраной Франсуа Бозизе.

Поводом для конфронтации стал категорический отказ сына бывшего президента, полковника Франсиса Бозизе, выполнить требование главы службы безопасности президента и разоружить охрану своего отца. Несмотря на то, что ни один из участников конфликта не собирался идти на уступки, не было никаких признаков того, что может быть применено оружие.

Ситуация мгновенно изменилась после того, как за территорией стадиона раздались автоматные очереди. Беспорядочная стрельба вызвала панику у участников траурной церемонии и жителей близлежащих кварталов, которые поспешили скрыться в своих домах.

В данный момент известно, что Франсис Бозизе находится под арестом, а его отец категорически отказался комментировать произошедшее. О жертвах или раненых к настоящему моменту информации не поступало.

Этот инцидент говорит не в пользу бывшего президента, который находится на территории страны только благодаря усилиям Фостен-Арканжа Туадера. За время своего правления он заключил ряд мирных договоров и обеспечил безопасность всем бывшим главам ЦАР и бывшим руководителям повстанцев на территории республики. Важно подчеркнуть, решение позволить бывшим политикам вернуться было принято господином Туадера в первую очередь для того, чтобы они могли отстаивать свои интересы дипломатическими, а не силовыми методами.