Депутат Сергей Боярский сравнили закон об Интернете с военным инструментом

Если Россия не будет принимать решительных мер в отношении иностранных интернет-платформ, то Запад будет делать все, что им захочется. Такое мнение в беседе с ФАН выразил депутат Государственной думы Сергей Боярский.

В Госдуму внесли законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против российских журналистов и средств массовой информации. Под законопроект попадут популярные зарубежные сервисы — Facebook, YouTube, Twitter и некоторые другие. Если правила вступят в силу, то неисполнение требований Роскомнадзора по отношению к российским СМИ будет сопровождаться административными штрафами, замедлением трафика сайтов и даже их блокировками. Авторы предлагают вводить санкции против зарубежных сайтов за ограничение доступа по расовой, национальной и политической принадлежности. Законопроект предусматривает наказание за блокировку страниц российских телеканалов в соцсетях или удаление фильмов, созданных российскими телевизионщиками. Санкции будут вводиться по согласованию с МИД РФ, поскольку речь идет об иностранных компаниях, и при принятии решений необходимо отталкиваться от позиции внешнеполитического ведомства.

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что если решение в конечном итоге примут, то у России появится политический инструмент, который можно будет использовать для выстраивания конструктивного диалога в вопросе равноправного присутствия российских СМИ на иностранных сервисах.

«YouTube, Facebook и Twitter — очень популярные в нашей стране площадки. Мы прекрасно понимаем, что запретить и выключить их технически очень сложно, да и с политической точки зрения неправильно. Этими площадками активно пользуются наши граждане. На иностранных интернет-сервисах присутствует как много хорошего контента, так и сомнительного. Плохо, конечно, что владельцы соцсетей используют их в качестве инструмента выстраивания своей политики», — сказал депутат.

Боярский сравнил возможный законопроект с военно-техническим инструментом, который необходим России для сдерживания иностранного нападения.

«Я бы сравнил это с военно-техническим инструментом. Россия, страна, которая никогда ни на кого не нападала, создает оружие не для его использования. Мы создаем его для того, чтобы иметь инструмент сдерживания. Мне кажется, законодательная платформа для сдерживания агрессии в интернете тоже должна быть. Это пока только предложение. Его, конечно, нужно обсудить с экспертами и Роскомнадзором», — отметил политик.

Сергей Михайлович уверен, что Запад однозначно заметит этот посыл, так как, согласно законопроекту и предложениям по цензуре, иностранным организациям придется сталкиваться с административным штрафами и сопротивлением со стороны России.

«Он для них не пройдет бесследно. Если наша страна не предпримет необходимые меры, они почувствуют себя слишком вольготно и будут поступать так, как им вздумается. Мы будем совершенствовать наши инструменты и возможности, чтобы противодействовать совершенно неправильным попыткам выстроить информационную картину исключительно в том виде, в котором это нравится нашим партнером за океаном. Запад — чемпион по санкциям. Нам все равно, как они это воспримут. Мы защищаем свободу слова и демократические принципы, отстаиваем права людей на равный, недискриминационный доступ к любой информации. Правда на нашей стороне», — заключил Боярский.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов в интервью ФАН заявил, что популярные интернет-ресурсы в руках врагов России могут иметь столь же разрушительную силу, как и ядерные бомбы в руках террористов.

Законопроект по противодействию цензуре российских СМИ направлен на защиту закрепленных в Конституции прав граждан на доступ к информации. Он стал ответом на участившиеся блокировки прозападными интернет-платформами, в частности Twitter и YouTube, российского патриотического контента.