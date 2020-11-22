Новая дорога между Сиртом и Триполи улучшит финансовую сферу Ливии

Триполи, 22 ноября. Совместная ливийско-египетская экономическая палата требует скорейшего открытия трассы между Сиртом и Триполи, сообщает телеканал Libya Alhadath TV.

Представители ведомства заявили, что дорога, которая пройдет через Мисурату, обеспечит финансовую выгоду. Так она улучшит торговые отношения между Западом и Востоком Ливии. А путь из одного пункта в другой станет быстрее, что сэкономит время и средства жителей.

Члены палаты считают, что трасса между Сиртом и Триполи также поспособствует разрешению кризиса в североафриканской стране. Они отметили, что транспортное сообщение между городами будет важным шагом к стабилизации отношений между сторонами конфликта.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб подтвердил строительство трассы до Мисураты.