Ливийский парламентарий предрек провал очередным переговорам с участием ООН

Тобрук, 22 ноября. Член Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Али аль-Тикбали назвал провальным политический диалог под эгидой ООН.

В заявлении для Libya24 парламентарий указал на переход переговоров с прямого формата в закрытую интернет-конференцию. По его мнению, эти действия являются доказательством того, что организованное МООНПЛ мероприятие провалилось и больше никогда не будет успешным.

Член Палаты представителей добавил, что ООН направит своего посланника к участникам диалога с предложением от международного сообщества, как это было сделано во время переговоров в Схирате пять лет назад. Он уточнил, что кого бы ни прислал Нью-Йорк, этот человек не сможет увидеть всю картину ливийского кризиса.

Аль-Тикбали призвал всех делегатов форума в Тунисе отказаться от участия в следующем раунде переговоров. По его мнению, большинство из них запятнали себя взятками во время сессий конференции и теперь не имеют права решать дальнейшую судьбу граждан страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что член Палаты представителей Ливии Ахмад Шихуб назвал провалом политический диалог Востока и Запада. По его словам, делегаты ставят собственные коммерческие интересы выше национальных.