Катрин Самба-Панза пытается сделать феминизм своим козырем на выборах в ЦАР

Банги, 21 ноября. Бывшая и.о. президента ЦАР Катрин Самба-Панза не оставляет попыток вновь вставь во главе страны, несмотря на предыдущие неудачи. Она так и не представила своей предвыборной программы и плана по развитию Республики.

Единственная женщина-кандидат на пост президента Центральноафриканской республики впервые официально заявила о своих политических амбициях 28 августа 2020 года. При этом Катрин Самба-Панза является одним из немногих кандидатов, которые участвуют в предвыборной гонке, не имея за спиной мощной поддержки в виде собственной политической партии.

Случайный президент

Бывший мэр столичного города Банги уже успела побывать во главе государства, когда в 2014 году стала исполняющей обязанности президента. Но стоит отметить, что свой пост она получила не в ходе прямых демократических выборов, а путем голосования всего 135 депутатов Национального переходного совета.

Катрин Самба-Панза являлась компромиссной фигурой, которая на тот момент должна была устроить все политические силы в ЦАР. Ее основными задачами были деэскалация гражданского конфликта и скорейшая организация президентских выборов. Однако вместо того, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию в стране, госпожа Самба-Панза отправилась в турне по странам Европы, а также посетила Соединённые Штаты.

Она с большим энтузиазмом была принята международным сообществом. Запад возлагал на неё большие надежды, а европейские журналисты в один голос называли ее не иначе, как «отважная мать».

Женщина, не оправдавшая надежд

К сожалению, дипломатическая активность Катрин Самба-Панза никак не смогла улучшить ситуацию внутри Центральноафриканской Республики. Экономические проблемы остались нерешёнными, на смену боевикам Селеки в столицу пришли вооруженные отряды Антибалаки, а уровень насилия в стране ставил под вопрос саму возможность проведения легитимных президентских выборов.

Показательным стал момент, когда госпожа президент была вынуждена срочно покинуть заседание Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года и вернуться в ЦАР, так как за время её отсутствия ситуация в республике окончательно вышла из-под контроля.

Несмотря на всю сложность обстановки внутри страны, может создаться впечатление, что в 2015 году Катрин Самба-Панза делала все, чтобы выборы президента и депутатов законодательного собрания ЦАР состоялись как можно позже. Более того, именно из-за ее действий второй тур президентских выборов был отложен почти на два месяца.

Новоиспечённая феминистка

В настоящий момент Катрин Самба-Панза является одним из 5 главных соперников действующего президента ЦАР, но ее рейтинг среди электората достаточно невысок. Несмотря на то, что она при любой возможности подчёркивает свою приверженность идеям феминизма, в ее программе не прописано конкретных мер по защите прав женщин или же внедрению в стране принципов гендерного равенства. Подобный ничем не подкреплённый популизм заставляет большинство жителей республики критически воспринимать громкие заявления единственной кандидатки в президенты. Но ещё больший скепсис у избирателей вызывают слухи о растратах государственных средств и небывалой коррупции, которая расцвела в высших эшелонах власти ЦАР за недолгое время правления госпожи Самба-Панза.

Спустя 4 года после того, как госпожа и.о. президента покинула свой пост, можно дать некоторую оценку её деятельности. Изначально она действительно вселяла надежду во многих граждан Центральноафриканской Республики, но за год ее правления надежда сменилась разочарованием. Более того, многие действия Катрин Самба-Панза в период исполнения своих полномочий можно истолковать как попытку остаться у власти вопреки изначальным договоренностям и конституции страны.