Жигунов назвал причину появления слуха о его совместной съемке с Заворотнюк

Артист, режиссер и продюсер Сергей Жигунов высказал корреспонденту ФАН свои предположения по поводу появления в СМИ информации, что он снимался в программе Андрея Малахова вместе с актрисой Анастасией Заворотнюк. Ранее такая информация появилась на, скажем мягко, не пользующемся доверием сайте Popcake.tv, и ее быстро растиражировали другие издания.

Корреспондент ФАН связался с Сергеем Жигуновым, чтобы узнать, соответствуют ли эти сведения действительности.

«А как вы сами это оцениваете, мне просто любопытно? — со смехом отреагировал Жигунов. — Я подал в суд на портал Popcake, то есть еще не подал в суд, но уже направил им претензии по поводу клеветы, связанной с [недавно скончавшимся артистом Арменом] Джигарханяном (в статье упоминается имя Сергея Жигунова. — Прим. ФАН). Информация об этом висит у меня в Instagram. В качестве реакции примерно через пять-шесть часов я получил информацию, о которой вы меня сейчас спрашиваете. Мои юристы рассматривают возможность подачи иска и по этому поводу тоже».

Корреспондент ФАН также спросил актера, считает ли он эти события связанными.

«Абсолютно. Ровно после того, как я выложил свои претензии в Instagram, почти сразу стали появляться сообщения этого рода. Никаких других причин не было», — отметил артист.

На уточняющий вопрос, встречался ли он в последнее время с Анастасией Заворотнюк, Жигунов ответил так:

«Это смешно, это просто смешно».

Отметим, примерно год назад Сергей Жигунов опроверг факт, что он дал другому сомнительному изданию «откровенное интервью» о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. После окончания в 1993 году Школы-студии МХАТ играла в театре-студии под руководством Олега Табакова. Невероятную популярность Анастасии принес сериал «Моя прекрасная няня», где ее партнером был Сергей Жигунов. СМИ сообщали, что их «экранный» роман на какое-то время перерос в нечто большее.

В 2008 году Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, в 2018 году у них родилась дочь Мила. В августе 2019 года Заворотнюк прервала актерскую карьеру, по неофициальным данным она проходила курс лечения в связи с глиобластомой мозга. В СМИ фигурирует информация, что в настоящее время актриса проходит курс реабилитации, она живет под Москвой в окружении близких.