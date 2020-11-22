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Жигунов назвал причину появления слуха о его совместной съемке с Заворотнюк

Жигунов назвал причину появления слуха о его совместной съемке с Заворотнюк

Артист, режиссер и продюсер Сергей Жигунов высказал корреспонденту ФАН свои предположения по поводу появления в СМИ информации, что он снимался в программе Андрея Малахова вместе с актрисой Анастасией Заворотнюк. Ранее такая информация появилась на, скажем мягко, не пользующемся доверием сайте Popcake.tv, и ее быстро растиражировали другие издания.

Корреспондент ФАН связался с Сергеем Жигуновым, чтобы узнать, соответствуют ли эти сведения действительности.

«А как вы сами это оцениваете, мне просто любопытно? — со смехом отреагировал Жигунов. — Я подал в суд на портал Popcake, то есть еще не подал в суд, но уже направил им претензии по поводу клеветы, связанной с [недавно скончавшимся артистом Арменом] Джигарханяном (в статье упоминается имя Сергея Жигунова. — Прим. ФАН). Информация об этом висит у меня в Instagram. В качестве реакции примерно через пять-шесть часов я получил информацию, о которой вы меня сейчас спрашиваете. Мои юристы рассматривают возможность подачи иска и по этому поводу тоже».

Жигунов назвал причину появления слуха о его совместной съемке с Заворотнюк

Корреспондент ФАН также спросил актера, считает ли он эти события связанными.

«Абсолютно. Ровно после того, как я выложил свои претензии в Instagram, почти сразу стали появляться сообщения этого рода. Никаких других причин не было», — отметил артист.

На уточняющий вопрос, встречался ли он в последнее время с Анастасией Заворотнюк, Жигунов ответил так:

«Это смешно, это просто смешно».

Невероятную популярность Анастасии принес сериал «Моя прекрасная няня», где ее партнером был Сергей Жигунов

Отметим, примерно год назад Сергей Жигунов опроверг факт, что он дал другому сомнительному изданию «откровенное интервью» о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. После окончания в 1993 году Школы-студии МХАТ играла в театре-студии под руководством Олега Табакова. Невероятную популярность Анастасии принес сериал «Моя прекрасная няня», где ее партнером был Сергей Жигунов. СМИ сообщали, что их «экранный» роман на какое-то время перерос в нечто большее.

В 2008 году Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, в 2018 году у них родилась дочь Мила. В августе 2019 года Заворотнюк прервала актерскую карьеру, по неофициальным данным она проходила курс лечения в связи с глиобластомой мозга. В СМИ фигурирует информация, что в настоящее время актриса проходит курс реабилитации, она живет под Москвой в окружении близких.

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