Гордон сочла оскорбления Аманти самооправданиями проигравшей стороны

Продолжает разгораться скандал, вспыхнувший по итогам одного из эфиров Первого канала, где экс-супруга певца Вадима Казаченко Ольга Мартынова нелестно отозвалась в адрес бывшего мужа. После чего оскорбленный артист выразил готовность подать в суд иск за клевету. Досталось не только бывшей супруге, но и Первому каналу.

В конфликт включилась правозащитница Екатерина Гордон и высказалась в защиту Мартыновой. Узнав об этом, нынешняя возлюбленная певца Ирина Аманти была возмущена до глубины души и поделилась с ФАН своим мнением о деятельности Гордон и ситуации в целом.

«Говорить о Екатерине Гордон, как об адвокате, можно лишь тогда, когда она получит такой статус. Эта женщина не является адвокатом и никогда не была юристом Оли Мартыновой. Последний суд, на котором также Гордон не представляла интересы Мартыновой, был в 2017 году, да и то разбирались из-за алиментов», — заявила Ирина Аманти.

Возлюбленная Казаченко заявила, что правозащитница ее преследует, и зачем-то пригрозила той Роспотребнадзором.

В ответ Гордон посмеялась и призналась, что у нее не хватит комментариев на каждый выпад в свой адрес.

«Мне неинтересно комментировать неумных людей и мне неинтересно комментировать каждую ложь, больше мне нечего сказать», — заявила Гордон.

Также юрист добавила, что не желает тратить свое время на досужие беседы с проигравшими.

«Говорят мне в спину, да много что, пусть продолжают. Эти люди стабильно проигрывают суды. Что им еще остается...» — резюмировала правозащитница.

Ранее Аманти в эмоциональном порыве назвала правозащитницу сумасшедшей.