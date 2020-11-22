Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Гордон сочла оскорбления Аманти самооправданиями проигравшей стороны

Гордон сочла оскорбления Аманти самооправданиями проигравшей стороны

Продолжает разгораться скандал, вспыхнувший по итогам одного из эфиров Первого канала, где экс-супруга певца Вадима Казаченко Ольга Мартынова нелестно отозвалась в адрес бывшего мужа. После чего оскорбленный артист выразил готовность подать в суд иск за клевету. Досталось не только бывшей супруге, но и Первому каналу.

В конфликт включилась правозащитница Екатерина Гордон и высказалась в защиту Мартыновой. Узнав об этом, нынешняя возлюбленная певца Ирина Аманти была возмущена до глубины души и поделилась с ФАН своим мнением о деятельности Гордон и ситуации в целом.

«Говорить о Екатерине Гордон, как об адвокате, можно лишь тогда, когда она получит такой статус. Эта женщина не является адвокатом и никогда не была юристом Оли Мартыновой. Последний суд, на котором также Гордон не представляла интересы Мартыновой, был в 2017 году, да и то разбирались из-за алиментов», — заявила Ирина Аманти.

Возлюбленная Казаченко заявила, что правозащитница ее преследует, и зачем-то пригрозила той Роспотребнадзором.  

В ответ Гордон посмеялась и призналась, что у нее не хватит комментариев на каждый выпад в свой адрес. 

Гордон сочла оскорбления Аманти самооправданиями проигравшей стороны

«Мне неинтересно комментировать неумных людей и мне неинтересно комментировать каждую ложь, больше мне нечего сказать», — заявила Гордон.

Также юрист добавила, что не желает тратить свое время на досужие беседы с проигравшими.

«Говорят мне в спину, да много что, пусть продолжают. Эти люди стабильно проигрывают суды. Что им еще остается...» — резюмировала правозащитница.

Ранее Аманти в эмоциональном порыве назвала правозащитницу сумасшедшей

Новости партнеров