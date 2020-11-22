Соловьев сознался в «искрах» между ним и Бузовой в «Ледниковом периоде»

Москва, 22 ноября. Известный российский фигурист Дмитрий Соловьев, который является наставником знаменитой певицы и телеведущей Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период», подробно рассказал об их отношениях вне проекта, а также объяснил, почему поклонники уверены, что между парой «промелькнула некая искра».

В интервью журналистам Соловьев признался, что его партнерша по проекту Ольга Бузова очень тяжело переживает все проблемы, которые возникают во время выступления на льду. Девушка со всей ответственностью подходит к тренировкам и пытается довести номер до идеала, поэтому болезненно воспринимает критику жюри.

Дмитрий признался, что до сих пор не может привыкнуть к слезам и небольшим нервным срывам Ольги. Он пытается во всем поддерживать свою партнершу и утешать в сложные для нее моменты.

Фигурист обратил внимание, что поклонники уже начинают подозревать, что пару может связывать не только участие в проекте, но и нечто большее. Во всем виновата страсть на льду и «летящие искры» во время выступления. Соловьев заметил, что с Бузовой их действительно связывает некая химия, которая ограничивается рамками шоу.

«Сохраняем энергию, химию. Она есть и между нами, но это ведь необязательно любовная химия, а именно взаимопонимание, уважение. Если я приобнимаю Олю на тренировке, это не значит, что я питаю какие-то особые чувства», — резюмировал фигурист.

Ранее СМИ сообщили, что сестру Ольги Бузовой Анну госпитализировали в медицинское учреждение с инсультом. Девушке оказали квалифицированную врачебную помощь.