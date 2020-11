Алжирец станет новой главой «Аль-Каиды» в Магрибе

Триполи, 22 ноября. Террористическая организация «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) назначила нового лидера отделения в Магрибе, сообщает институт поиска международных террористических образований (SITE).

Основательница организации Рита Кац опубликовала в официальном Twitter-аккаунте информацию о новом эмире. По ее данным, главой североафриканского крыла группировки стал алжирец Абу Убайда Юсеф аль-Аннаби.

#AQIM’s new video announces official Yazid Mubarak, aka Abu Ubaida Yusuf al-Annabi, as the new emir of AQIM after ex-leader Abu Musab al-Wadud was killed killed by French forces in northern Mali in June 2020. Wadud’s dead body is shown in the vid. https://t.co/eihhxbUapH pic.twitter.com/btlsgcPzZd