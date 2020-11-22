Алжирец станет новой главой «Аль-Каиды» в Магрибе

Триполи, 22 ноября. Террористическая организация «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) назначила нового лидера отделения в Магрибе, сообщает институт поиска международных террористических образований (SITE).

Основательница организации Рита Кац опубликовала в официальном Twitter-аккаунте информацию о новом эмире. По ее данным, главой североафриканского крыла группировки стал алжирец Абу Убайда Юсеф аль-Аннаби.

#AQIM’s new video announces official Yazid Mubarak, aka Abu Ubaida Yusuf al-Annabi, as the new emir of AQIM after ex-leader Abu Musab al-Wadud was killed killed by French forces in northern Mali in June 2020. Wadud’s dead body is shown in the vid. https://t.co/eihhxbUapH pic.twitter.com/btlsgcPzZd — Rita Katz (@Rita_Katz) November 21, 2020

Ранее джихадист занимал должность начальника руководящего комитета «Аль-Каиды». Также он часто появлялся в видеороликах организации, так как отвечал и за медиа-филиал. Аль-Аннаби с 2015 года находится в списке международных террористов США.

Напомним, что в начале июня текущего года бывшего лидера запрещенной организации в Магрибе Абдельмалека Друкделя ликвидировали французские вооруженные силы на территории Мали.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ливией руководят политики, связанные с «Аль-Каидой». Так ее членом является владелец частной тюрьмы «Митига» и главарь незаконного бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра. Глава Генштаба страны Мохаммед аль-Хаддад также сотрудничал с экстремисткой группировкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.