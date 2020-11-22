Онищенко назвал смертельные заболевания, грозящие миру на фоне пандемии

Депутат Госдумы, известный эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал два смертельно опасных заболевания, которые грозят человечеству на фоне пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19. Ранее парламентарий предупредил, что из-за ограничения плановой медицинской помощи в мире возможна вспышка кори, которая по версии ВОЗ на сегодня считается самым опасным инфекционным заболеванием. О приостановке программ вакцинации детей от кори предупредил в частности австралийский Детский научно-исследовательский института Мердока в Мельбурне.

Однако корь — не единственное заболевание, которое угрожает человечеству из-за отказа от плановой вакцинации детей, чтобы высвободить медицинские мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией, предупреждает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Напомню, в той же Австралии уже родилось два-три миллиона детей, которых так и не привили от кори. И такая ситуация наблюдается и в других странах, в том числе в Европе. Так что ситуация с национальными календарями прививок внушает тревогу», — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

Он напомнил, что в России в этот календарь входит более десятка вакцин, примерно так же в других странах.

«Отступать от требований национальных календарей вакцинации опасно. Это чревато серьезными рисками повышения уровня, помимо COVID-19, других инфекционных заболеваний, — напоминает парламентарий. — В этом вопросе надо занимать взвешенную позицию, а не закрывать разом все программы. Да, мы тоже испытываем сейчас определенные трудности с вакцинацией и ревакцинацией, но от национального календаря никто отказываться не собирается. Кроме того, у нас есть амбициозные планы по прививкам против гриппа. Уже привито около 60 млн человек, но нам надо выйти на показатели до 80 миллионов».

А вот страны, оказавшиеся от национального календаря прививок из-за коронавируса, очень рискуют, отмечает Онищенко.

«Национальные календари делают акцент на первый год жизни ребенка, и отказ от прививок — это прямая дорога к вспышкам кори. Но не только. Не исключен, не дай бог, ренессанс полиомиелита. Напомню, полиомиелитная инфекция гнездится во внешней среде, дикий штамм полиомиелита есть, он никуда не делся. А это паралитическая форма заболевания, и это очень серьезно», — отметил Онищенко.

Отметим, летальность среди заболевших паралитическим полиомиелитом подростков и взрослых составляет от 15 до 30%.

«Кроме того, на фоне пандемии мы рискуем повышением смертности из-за несовременного оказания плановой медицинской помощи. Это уже отмечено рядом стран, и мы это отмечали. Поэтому в России сейчас делается акцент на максимальное сохранение плановой медицинской помощи, в том числе хирургической, онкологическим больным и так далее, — отмечает собеседник ФАН. — А страны, которые отказываются от профилактической медицины и от национального календаря прививок, хочу предупредить о серьезной опасности. Опасаюсь быть злым пророком, но хочу сказать, что они рискуют получить вспышки гораздо более опасных, чем COVID-19, инфекций, причем в раннем детском возрасте».

Онищенко привел пример, как в начале 1990-х в Чечне были отменены прививки от полиомиелита, что привело к серьезней вспышке паралитической формы этого заболевания.

«Необходимо осознавать всю меру ответственности за такие необоснованные решения, как отказ от прививок. Тем более, что детское население в целом выведено из эпидемического процесса, связанного с COVID-19, в этом я вижу «интеллигентность» этого вируса», — говорит Онищенко.

Поэтому национальные календари прививок не должны быть огульно отменены, как это под благовидным предлогом «защиты» систем здравоохранения делают в некоторых европейских странах, отметил он.

«Полиомиелит не уйдет, корь в любой момент может вспыхнуть, а по классификации ВОЗ корь является самым опасным заболеванием по тем потерям, которые эта инфекция наносит человеческой популяции», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

За последние сутки в России выявлен 24 581 случай заражения COVID-19, у 23,4% инфицированных не было клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 2 089 329 случаев COVID-19. За весь период скончалось 36 179 человек, в том числе 401 летальный исход был зафиксирован за последние сутки. Всего в мире 55,6 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 1,34 млн зараженных.