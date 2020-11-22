Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Онищенко назвал смертельные заболевания, грозящие миру на фоне пандемии

Онищенко назвал два смертельных заболевания, грозящих миру на фоне COVID-19

Депутат Госдумы, известный эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал два смертельно опасных заболевания, которые грозят человечеству на фоне пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19. Ранее парламентарий предупредил, что из-за ограничения плановой медицинской помощи в мире возможна вспышка кори, которая по версии ВОЗ на сегодня считается самым опасным инфекционным заболеванием. О приостановке программ вакцинации детей от кори предупредил в частности австралийский Детский научно-исследовательский института Мердока в Мельбурне.

Однако корь — не единственное заболевание, которое угрожает человечеству из-за отказа от плановой вакцинации детей, чтобы высвободить медицинские мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией, предупреждает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Напомню, в той же Австралии уже родилось два-три миллиона детей, которых так и не привили от кори. И такая ситуация наблюдается и в других странах, в том числе в Европе. Так что ситуация с национальными календарями прививок внушает тревогу», — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

Он напомнил, что в России в этот календарь входит более десятка вакцин, примерно так же в других странах.

«Отступать от требований национальных календарей вакцинации опасно. Это чревато серьезными рисками повышения уровня, помимо COVID-19, других инфекционных заболеваний, — напоминает парламентарий. — В этом вопросе надо занимать взвешенную позицию, а не закрывать разом все программы.

Да, мы тоже испытываем сейчас определенные трудности с вакцинацией и ревакцинацией, но от национального календаря никто отказываться не собирается. Кроме того, у нас есть амбициозные планы по прививкам против гриппа. Уже привито около 60 млн человек, но нам надо выйти на показатели до 80 миллионов».

Онищенко назвал два смертельных заболевания, грозящих миру на фоне COVID-19

А вот страны, оказавшиеся от национального календаря прививок из-за коронавируса, очень рискуют, отмечает Онищенко.

«Национальные календари делают акцент на первый год жизни ребенка, и отказ от прививок — это прямая дорога к вспышкам кори. Но не только. Не исключен, не дай бог, ренессанс полиомиелита. Напомню, полиомиелитная инфекция гнездится во внешней среде, дикий штамм полиомиелита есть, он никуда не делся. А это паралитическая форма заболевания, и это очень серьезно», — отметил Онищенко.

Отметим, летальность среди заболевших паралитическим полиомиелитом подростков и взрослых составляет от 15 до 30%.

«Кроме того, на фоне пандемии мы рискуем повышением смертности из-за несовременного оказания плановой медицинской помощи. Это уже отмечено рядом стран, и мы это отмечали. Поэтому в России сейчас делается акцент на максимальное сохранение плановой медицинской помощи, в том числе хирургической, онкологическим больным и так далее, — отмечает собеседник ФАН.

— А страны, которые отказываются от профилактической медицины и от национального календаря прививок, хочу предупредить о серьезной опасности. Опасаюсь быть злым пророком, но хочу сказать, что они рискуют получить вспышки гораздо более опасных, чем COVID-19, инфекций, причем в раннем детском возрасте».

Онищенко назвал два смертельных заболевания, грозящих миру на фоне COVID-19

Онищенко привел пример, как в начале 1990-х в Чечне были отменены прививки от полиомиелита, что привело к серьезней вспышке паралитической формы этого заболевания.

«Необходимо осознавать всю меру ответственности за такие необоснованные решения, как отказ от прививок. Тем более, что детское население в целом выведено из эпидемического процесса, связанного с COVID-19, в этом я вижу «интеллигентность» этого вируса», — говорит Онищенко.

Поэтому национальные календари прививок не должны быть огульно отменены, как это под благовидным предлогом «защиты» систем здравоохранения делают в некоторых европейских странах, отметил он.

«Полиомиелит не уйдет, корь в любой момент может вспыхнуть, а по классификации ВОЗ корь является самым опасным заболеванием по тем потерям, которые эта инфекция наносит человеческой популяции», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

За последние сутки в России выявлен 24 581 случай заражения COVID-19, у 23,4% инфицированных не было клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 2 089 329 случаев COVID-19. За весь период скончалось 36 179 человек, в том числе 401 летальный исход был зафиксирован за последние сутки. Всего в мире 55,6 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 1,34 млн зараженных.

Новости партнеров