Нефтяники Ливии готовятся к забастовке в Триполи

Триполи, 22 ноября. Сотрудники нефтегазовой компании Waha Oil намерены объявить забастовку из-за отсутствия ежемесячных выплат.

По данным издания Address Libya, профсоюз рабочих выразил жалобу в отношении руководства. Причиной такого события стало прекращение выдачи зарплаты. Нефтяники потребовали возместить им все убытки и сменить совет директоров Национальной нефтяной корпорации в Триполи. В противном случае с начала следующей недели они начнут полную сидячую забастовку.

Представители ННК рассказали, что продажа нефти не покрывает все затраты добывающих компаний. Они предложили реструктуризировать совет директоров Waha Oil Company.

Профсоюз рабочих отверг такой метод, обвинив корпорацию в попытке смешать документы в нефтяном секторе. Руководство старается обмануть их вместо того, чтобы отвечать на финансовые требования сотрудников.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суточная добыча нефти в Ливии превысила отметку в 1,2 млн баррелей. В погоне за показателями компании накопили большое количество долгов.