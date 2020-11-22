Пензенские моржи открыли сезон купаний в проруби

Пенза, 19 ноября. Суровые смельчаки из Пензенской области, несмотря на тонкий весенний лед, уже открыли сезон моржевания. Своими успехами они делятся в соцсетях, призывая молодежь не временить с закаливанием организма холодной водой.

Одним из первопроходцев культуры зимних заплывов стал чемпион мира по кунг-фу пензенец Максим Пивкин. В интервью ФАН он рассказал, что именно побуждает его раз за разом входить в ледяную воду.

«Зимним купанием я увлекся где-то с 2019 года. Начал не ради здоровья, а ради проверки своих способностей — смогу ли искупаться в холодной воде. Мне очень нравятся эти ощущения. Сначала ты уставший, с помутненным сознанием, а после того, как ныряешь и выныриваешь, голова очищается и наполняется светлыми мыслями. Со временем у меня закалился иммунитет, я совсем перестал болеть», — поделился с ФАН собеседник.

Также спортсмен выделил ряд обязательных правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы моржевание не нанесло организму человека вреда.

«Начинать нужно аккуратно: во-первых, не стоит выходить на тонкий лед при первых заморозках, во-вторых, нужно заранее подготовить себя к закаливанию, так как для организма это большой стресс, в-третьих, лучше ходить закаляться не одному, а с кем-нибудь, т.к. несчастные случаи никто не отменял», — добавил Максим.

А пока моржи радуются первым морозам и возможностям закаляться, главное Управление МЧС России по Пензенской области сообщает: на водоемах участились несчастные случаи, когда люди проваливаются под лед.

«До наступления устойчивых морозов лед очень не прочен и легко ломается под ногами человека. Он еще не способен выдерживать большую нагрузку, однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий осенний лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности», — предупреждает региональное МЧС.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, 21 ноября жертвой тонкого весеннего льда стал 5-летний пензенец, который провалился в ледяную воду реки Пензятки, гуляя без присмотра взрослых.