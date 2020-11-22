Стас Садальский возмущен победой Будниковой в новом этапе шоу «Голос»

Москва, 22 ноября. Актер и журналист Станислав Садальский отреагировал на победу дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры в этапе шоу «Голос».

Будникова в песенном поединке выступила вместе с Максимом Коковиным. Пара исполнила композицию группы «Пятница» под названием «Весна». Жюри признало победу девушки, что вызвало бурную реакцию не только со стороны зрителей, но и певца Сергея Шнурова.

Фанаты решили, что Баста, который является наставником девушки на песенном шоу, специально выбрал такую песню, которая выигрышно представила дочь ведущего Первого канала.

Разделил эту позицию и Садальский. Актер считает, что Коковина не просто «слили», но и публично унизили. Он напомнил, какую мощь вокала показал артист на слепых прослушиваниях.

«Здесь ему дали абсолютно безголосую песню, понятно, чтобы выглядеть «бэк-вокалом» на фоне Будниковой, дабы вывести ее дальше», — подчеркнул возмущенный телеведущий в Instagram.

Садальский вспомнил о скандале, который в прошлом году разгорелся вокруг шоу «Голос.Дети». Победу тогда обманным путем одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Первый канал в результате расследования аннулировал результаты голосования и объявил всех участников победителями.

«А шоу «Голос» действительно прогрессирует… <…> Теперь жюри и организаторы просто не стесняются!» — заключил Садальский.

Актер и ранее называл проект провальным и призывал его закрыть. Сразу после этапа слепых прослушиваний, когда жюри осталось в восторге от Будниковой, он назвал судейство нечестным, а кумовство процветающим.