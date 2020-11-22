Огромные роботы охраняют жителей Донецка. ФАН-ТВ

Модели роботов появляются на улицах городов и поселков Донецкой области. Гигантские скульптуры создают работники предприятий и простые жители.

Один из трансформеров занял свое место в Киевском районе Донецка. 15-метровая фигура создана из металла и автомобильных частей сотрудниками автоцентра. Рядом с ним уже собирают нового робота. По словам руководства автоцентра, территорию вокруг скульптур планируется облагородить, установить освещение, положить тротуарную плитку и поставить скамейки. Еще один железный гигант высотой в двухэтажное здание напоминает героя серии фильмов Оптимуса Прайма и находится в районе Мясокомбината. Кроме того, в центре Макеевки напротив ресторана «Высота» размещена копия трансформера Бамблби.

«Люди фотографируются все время и там, и здесь. И дети радостно прыгают», — рассказала местная жительница Ирина.

Помимо колоссальных скульптур трансформеров от крупных предприятий есть в Донецкой области и сравнительно небольшие экземпляры, их создает 57-летний житель поселка Криничная Геннадий Сизонов. По его словам, идея собрать трансформера возникла, когда он увидел автомобильные детали на обочине дороги.

«Они мне показались похожими на детали неких роботов. Я решил попробовать, что же получится, если из этих деталей собрать какую-то конструкцию», — рассказал Сизонов.

Мужчина отметил, что первого робота он создал в 2015 году. Трансформера высотой около четырех метров он решил разместить рядом с автобусной остановкой.

«Этого робота я сделал для детей. Здесь у нас остановка автобусная, отсюда дети уезжают в школу на занятия. И я придумал, что он их будет провожать утром в школу, а вечером после школы встречать», — сказал Геннадий.

По словам местных жителей, изваяния их не пугают, горожане, наоборот, считают их своими оберегами.