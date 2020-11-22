Россияне перечислили худшие подарки на Новый год

Москва, 22 ноября. Самым нежелательным новогодним подарком для мужчины оказался какой-либо атрибут одежды, а для женщины — статуэтки и свечи.

Соответствующие выводы были сделаны на основе опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения возрастом от 18 лет. Его проводили с 10 по 14 ноября этого года в 326 населенных пунктах России.

Согласно данным исследования, около 8% россиян считают наиболее неудачным подарком какой-либо атрибут одежды. При этом жалуются на это чаще мужчины, чем женщины (13% против 4%).

Также граждане РФ недовольны такими подарками как свечи, брелоки, статуэтки и магниты. Приблизительно 4% жителей РФ признали их неуместными (6% женщин и 3% мужчин).

Третье место среди худших новогодних подарков заняли различные сладости. Такого мнения придерживаются около 3% опрошенных. Особенно таким презентам не рады женщины (5% против 1%).

Недавно Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, какие просьбы к празднику он получает чаще всего от взрослых и детей. Оказалось, что игрушки и современные гаджеты не популярны среди россиян, многие желают здоровья для себя и близких людей.