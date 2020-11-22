Москва, 22 ноября. Разрабатываемые вакцины против COVID-19 совсем скоро помогут спасти человечество, заявил президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев.

Серьезные изменения или мутации в коронавирусной инфекции пока не обнаружены. В России и других странах идет активная разработка вакцины против вируса. Глава РАН уверен, что усилия всего человечества над изобретением лекарственного препарата не напрасны и вскоре помогут преодолеть пандемию.

Сергеев отметил, что пока еще неясно, почему в некоторых странах были выявлены повторные случаи заражения. Он предположил, что вторичное заболевание может быть связано с ошибками в диагностике, либо с особенностями иммунитета человека.