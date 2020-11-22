Налоговая заблокировала все счета Black Star из-за долговых обязательств

Москва, 22 ноября. Музыкальный лейбл Black Star оказался под угрозой разорения. Компания задолжала более шести миллионов рублей.

Блокировка счетов спровоцировала вопросы о дальнейшем существовании компании, однако проблема была решена к вечеру того же дня. Новый лидер Black Star Павел Курьянов, известный под псевдонимом Пашу, опроверг все сплетни о том, что лейбл близок к разорению. По словам Пашу, счета подверглись блокировке по ошибке, а дела компании, напротив, складываются удачно.

«Дела в Blaсk Star идут хорошо и даже лучше, чем можно себе это представить», — заявил Курьянов.

Пашу добавил, что ждет извинений за распространение информации о разорении компании.

Однако адвокат Нарек Костанян рассказал, что едва ли налоговая инспекция заблокировала счета по ошибке. Юрист объяснил, что налоговая имеет право заблокировать определенный счет на конкретную сумму в размере задолженности, включая штрафы и пенни. Также счета могут «заморозить» из-за нарушения сроков подачи налоговой декларации, что, вероятно и произошло с Black Star, по мнению адвоката.

«В моей практике не было случая, чтобы налоговая инспекция ошибочно заблокировала счета», — уточнил Костанян.

Музыкальный лейбл Black Star был создан в 2006 году Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. 27 июля 2020 года Тимур покинул компанию из-за «потери камерного шарма» лейбла. После ухода, музыкант неоднократно намекал на развал компании и свою незаменимость для Black Star, а его колкие заявления в адрес лейбла вызвали разговоры о большой ссоре между ним и Пашу.