National Interest назвал пятерку опаснейших военных кораблей РФ

Москва, 22 ноября. Авторитетное американское издание National Interest выяснило, какие именно судна ВМФ России являются самыми грозными.

Эксперты из National Interest считают, что российский флот является одним из самых опасных в мире. Его недооценка может дорого обойтись силам потенциального соперника.

Изданием был составлен список из пяти лучших кораблей российских ВМФ, которым «нет равных в бою». В первую очередь NI отметило крейсер «Петр Великий» — крупнейшее надводное судно в мире. Ракетный крейсер «Москва», которому не составит труда потопить любой авианосец противника. Корвет «Сообразительный» с модульным противолодочным и противоторпедным оснащением. Флагманский корабль Балтийского флота — эсминец «Настойчивый», а также авианосец «Адмирал Кузнецов», дающий значительное преимущество авиации.

Недавно другое американское издание The War Horse объяснило, почему ВМФ США не смогут повторить маневры российского флота в акватории Арктики.