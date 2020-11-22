Пентагон перебросил стратегические бомбардировщики B-52H на Ближний Восток

Вашингтон, 22 ноября. Стратегические бомбардировщики B-52H совершили беспосадочный полет на Ближний Восток. О переброске сказано на сайте Центрального командования ВС США.

Пентагон отправил на Ближний Восток экипажи из состава пятой эскадрильи. Она дислоцирована в штате Северная Дакота на воздушной базе Майно. Этот полет, как сказано в заявлении командования, должен был показать способность американских ВВС перебрасывать свои силы в любую точку мира максимально оперативно.

Экипажи бомбардировщиков взаимодействовали в полете с самолетами-заправщиками и истребителями. Сколько воздушных судов было переброшено на Ближний Восток, неизвестно.