Компания Moderna раскрыла цену на создаваемую в США вакцину против COVID-19

Вашингтон, 22 ноября. Разрабатываемый американской компанией Moderna аналог вакцины против коронавируса будет стоить странам-покупателям от 25 до 37 долларов за одну дозу.

Соответствующее заявление сделал глава компании Moderna Стефан Бансель. По его мнению, такая цена на вакцину против COVID-19 является справедливой.

«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме», — подчеркнул Бансель.

При этом он добавил, что для компании вопрос максимальной прибыли от продажи их препарата не является приоритетным. Он также уточнил, что до конца этого года Moderna собирается произвести 20 миллионов доз этой вакцины.

Конечная цена на американский аналог вакцины против коронавируса от компании Moderna будет зависеть от объема заказа того или иного покупателя.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова предоставить всем нуждающимся государствам российский аналог вакцины против COVID-19.