Представителя компании «Аэрофлот» в Лондоне обвинили в госизмене

Лондон, 22 ноября. Следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене представителю авиакомпании «Аэрофлот» Дмитрию Федоткину.

О предъявлении обвинения сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Федоткин, по его словам, свою вину не признал.

Представителя «Аэрофлота» заподозрили в передаче секретной информации британской разведслужбе. Доступа к государственной тайне по характеру своей деятельности он при этом не имел.

Федоткин был арестован 11 ноября. Лефортовский суд Москвы принял решение заключить его под стражу до 10 января следующего года.

Если представителя авиакомпании признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он также должен будет заплатить штраф в размере до полумиллиона рублей.