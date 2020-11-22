Британские медики назвали признаки рака ротовой полости

Лондон, 22 ноября. Появление пятен в полости рта может указывать на развитие опасных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Фонда здоровья Великобритании.

Речь идет о пятнах красного и белого цвета. Их появление во рту является поводом для посещения специалиста. На развитие рака ротовой полости могут указывать шишки в области языка, на губах и внутренних сторон щек. Особого внимания заслуживают припухлости на небе, шее и голове.

Появление одного из этих симптомов говорит о необходимости обратиться к стоматологу или терапевту. Диагностика рака на первой стадии значительно повышает шансы на выздоровление.

Простой способ профилактики рака толстой кишки ранее назвали ученые. Для этого необходимо добавить в рацион всего один продукт — рыбу.