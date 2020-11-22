Трамп нашел способ доказать свою победу на выборах президента США

Вашингтон, 22 ноября. Лидер США Дональд Трамп сообщил, что способен повлиять на итоги президентских выборов. По его словам, у него для этого достаточно данных о фальсификациях.

Глава Белого дома уточнил, что обладает информацией о многочисленных нарушениях, совершенных в ходе голосования в четырех штатах. Трамп утверждает, что этой информации более, чем достаточно, чтобы одержать безоговорочную победу на выборах.

«Надеюсь, суды и/или законодатели найдут смелость сделать то, что требуется для обеспечения целостности выборов и США. Мир смотрит!» — написал Трамп в Twitter.

Недавно стало известно, что Трамп намерен опубликовать доказательства «беспрецедентной фальсификации» на выборах в штатах Мичиган и Джорджия.

Главные выборы Соединенных Штатов прошли 3 ноября. За пост главы государства борются действующий президент Дональд Трамп и его оппонент, кандидат от Демократической партии Джо Байден. Подсчет голосов до сих продолжается, однако Трамп уверен в своей победе.