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Трамп нашел способ доказать свою победу на выборах президента США

Трамп нашел способ доказать свою победу на выборах президента США

Вашингтон, 22 ноября. Лидер США Дональд Трамп сообщил, что способен повлиять на итоги президентских выборов. По его словам, у него для этого достаточно данных о фальсификациях.

Глава Белого дома уточнил, что обладает информацией о многочисленных нарушениях, совершенных в ходе голосования в четырех штатах. Трамп утверждает, что этой информации более, чем достаточно, чтобы одержать безоговорочную победу на выборах.

«Надеюсь, суды и/или законодатели найдут смелость сделать то, что требуется для обеспечения целостности выборов и США. Мир смотрит!» — написал Трамп в Twitter.

Недавно стало известно, что Трамп намерен опубликовать доказательства «беспрецедентной фальсификации» на выборах в штатах Мичиган и Джорджия.

Главные выборы Соединенных Штатов прошли 3 ноября. За пост главы государства борются действующий президент Дональд Трамп и его оппонент, кандидат от Демократической партии Джо Байден. Подсчет голосов до сих продолжается, однако Трамп уверен в своей победе.

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