Украинские радикалы окружили место лечения Зеленского

Киев, 22 ноября. Члены запрещенной в России экстремистской группировки «Правый сектор»1 окружили больницу, в которой лечится президент Украины Владимир Зеленский.

Толпа противников Зеленского окружила здание больницы, в которой президент лечится от коронавирусной инфекции. Протестующие собрались у больницы Феофании в Киеве и требуют посадить главу государства на кол. Разъяренные митингующие разожгли файеры и выкрикивают угрозы о создании нового Майдана.

До этого участники украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» осудили Зеленского за поддержку ультраправых радикалов. Главу Украины обвинили в нежелании справедливо наказывать виновных в вооруженном нападении на сторонников оппозиции.

Ранее экс-советник президента Украины Олег Соскин отмечал, что самым вероятным сменщиком Зеленского в случае его отставки может стать действующий премьер-министр страны Дмитрий Разумков. Среди других возможных кандидатов на высший пост на Украине эксперт выделил мэра Киева Виталия Кличко, харьковского градоначальника Геннадия Кернеса и мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, передает Infox.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.