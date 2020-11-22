Европа удивилась стойкости россиян в преодолении кризисов

Москва, 22 ноября. Россияне намного лучше приспособлены к жизни в условиях кризиса, чем европейцы. Граждане западных стран не способны стойко преодолевать неприятности.

Такое мнение высказал руководитель российского представительства компании CNH Industrial Фабрицио Чеполлина. По его словам, русские люди продолжают удивлять европейцев своей стойкостью и силой, передает Infox.

Специалист добавил, что Россия была и остается привлекательной страной для зарубежных инвесторов. По его словам, в РФ очень большой рынок сбыта, а также огромные перспективы для развития. Однако Чеполлина добавил, что для работы в России иностранцу предварительно необходимо разобраться в существующих на ее территории правилах.

Недавно глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о важной роли России в урегулировании различных кризисов на мировой арене.