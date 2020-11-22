Муж разозлился на жену и сжег чужой дом стоимостью 2 миллиона рублей

Горно-Алтайск, 22 ноября. Мужчина совершил умышленное преступление из-за неприязни к супруге, но по ошибке сжег чужой дом.

Житель Чемала (Республика Алтай) совершил умышленный поджог в июле 2019 года. Согласно расследованию, обвиняемый по личным мотивам хотел сжечь дом родственников жены. Однако мужчина не учел, что дом уже был продан жителю Новосибирской области.

В результате глупой ненависти к супруге поджигатель нанес ущерб новому владельцу дома в размере 2 миллионов рублей.

Жители дома быстро обнаружили возгорание и вызвали пожарную службу. Пострадавших нет.

Против мужчины возбуждено уголовное дело.