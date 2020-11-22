Владельцев старых Android-смартфонов ждут ограничения с 2021 года

Москва, 22 ноября. Несколько сотен миллионов сайтов перестанут открываться на устройствах с устаревшей версией Android.

Сертификат DST Root X3 прекращает свое действие осенью следующего года. Если он не будет продлен, то с проблемами столкнутся владельцы Android-гаджетов с операционной системой 7.1.1 и более ранних версий. Владельцев таких смартфонов 12,9% от общего числа, рассказал специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Однако есть несколько способов обойти такие ограничения. Владельцы OC Android не ниже версии 5.0 смогут открывать сайты через браузер Firefox. Всем остальным пользователям придется сменить свое устройство на более новую модель.

Аналитик Денис Кусков ранее назвал причины внезапного выключения смартфона. Чаще всего такая проблема может быть вызвана неисправностью батареи.