Китай объявил карантин в городе на границе с РФ из-за двух случаев COVID-19

Маньчжоули, 22 ноября. Два случая заражения коронавирусом были выявлены в китайском Маньчжоули. В связи с этим власти приняли решение о введении карантина в городе.

Жителям Маньчжоули запрещено проводить мероприятия и собрания с участием большого количества людей. В городе приостановлена работа развлекательных, образовательных и воспитательных учреждений. Временно прекращено железнодорожное сообщение.

Все жители Маньчжоули в ближайшее время сдадут тесты на коронавирус. Город располагается недалеко от российской границы, в автономном районе Внутренняя Монголия Северо-Восточного Китая. На его территории находится грузопассажирский пограничный переход «Забайкальск–Маньчжурия».

Российская вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» в будущем может производиться в Китае. Такую возможность допустил президент РФ Владимир Путин.

Также недавно эпидемиологи выяснили, что пандемия коронавируса может негативно отразиться на развитии других опасных заболеваний. Например, коронавирус может способствовать увеличению числа заболеваний кори, передает Infox.ru.