Исцелившее Трампа лекарство от COVID-19 будет доступно простым американцам

Вашингтон, 22 ноября. «Коктейль» из антител REGN-COV2 от COVID-19, которым лечили президента США Дональда Трампа разрешили использовать в экстренных случаях на простых американцах.

Соответствующее разрешение было предоставлено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

Применение «коктейля» из моноклинальных антител casirivimab и imdevimab допустимо при экстренном лечении COVID-19 средней и легкой степени тяжести у взрослых и детей. При этом возраст последних должен быть не меньше 12 лет, а их вес более 40 килограмм.

«Сюда входят лица в возрасте 65 лет и старше и лица, имеющие определенные хронические заболевания», — говорится в сообщении FDA.

При этом в распоряжении Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уточнили, что REGN-COV2 запрещено применять на пациентах, которые нуждаются в кислородной терапии или были доставлены в больницу с коронавирусом.