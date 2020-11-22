Суд в Пенсильвании не принял иск Трампа о непризнании части бюллетеней

Вашингтон, 22 ноября. Окружной суд в Пенсильвании отказал штабу Дональда Трампа в требовании не признавать бюллетени проголосовавших по почте избирателей.

Суд подсчитал, что речь идет о почти семи миллионах бюллетеней. В решении говорится, что штаб американского лидера Дональда Трампа не предоставил достаточных оснований для непризнания отданных по почте голосов. Вместе с этим Трампу запретили подавать повторный иск.

«Таким образом, я удовлетворяю ходатайство ответчиков и отклоняю иск истца без права на повторную подачу иска», — сказано в судебном документе.

Штаб Трампа ранее признал незаконной систему голосования по почте. Нынешний президент США отказывается признавать свое поражение на выборах в ряде штатов.