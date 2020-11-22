Настя Ивлеева опубликовала свое фото с весом в 70 кг

Москва, 22 ноября. Телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева рассказала, что когда-то у нее были «жирные ляжки» и раскрыла свои методы похудения.

Ивлеева любит покрасоваться своей модельной фигурой перед камерами, демонстрируя достаточно откровенные фото в своих социальных сетях. Но мало кто знает, что несколько лет назад Ивлеева весила 70 кг. Блогер признается, что у нее есть свои собственные идеалы красоты, и она весьма ответственно относится к тому, как выглядит ее фигура, поэтому регулярно садится на диеты.

29-летняя звезда рассказала подписчикам, что когда-то была сильно располневшей. Ее максимальный вес достигал 70 кг при росте 173 см. Причиной набранных килограмм обычно является малоподвижный образ жизни. Таким же образом телеведущая за время карантина немного прибавила в весе, поэтому теперь вынуждена ограничить себя в еде.

Ивлеева рассказала о секретах похудения. Правило номер один — не есть за четыре часа до сна, можно только пить воду. Также придется отказаться от алкогольных напитков. И самое главное — здоровый сон.

Ведущая программы «Орел и решка» подчеркнула, что избыточный вес плохо сказывается на груди.

«Когда ты жирная — сиськи тоже жирные. Когда ты стройная, то и сиськи стройные. Мне лично жирные сиськи не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными», — говорит блогер.

На днях вышел новый выпуск шоу Ивлеевой «Звезды, бабки, ставки» с участием группы «Дискотека Авария». На своей странице в Instagram блогер сообщила, что это предпоследний эпизод ее YouTube-шоу. Также она объявила о закрытии всех своих авторских проектов.