AMD завершит производство эталонных карт Radeon RX 6800 и RX 6800 XT

Москва, 22 ноября. Компания AMD с начала 2021 года перестанет выпускать референсные видеокарты Radeon RX 6800 и RX 6800 XT.

Соответствующее заявление сделал глава бренда AMD Radeon Скотт Херкельман на своей странице в Twitter. По его словам, на прилавках магазинов появятся только те видеокарты, которые созданы партнерами компании.

Эталонные видеокарты обычно поступают в продажу раньше, чем нереференсные. Они пользуются наибольшим спросом у покупателей.

Ранее AMD рассказала о стоимости нового поколения процессоров Ryzen 5000 в РФ. Модель Ryzen 9 5950X можно приобрести по цене от 73,9 тыс. рублей.