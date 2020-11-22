Эндокринолог объяснила свойство женщин легче мужчин переносить COVID-19

Москва, 22 ноября. Женщины, согласно статистике, менее уязвимы для коронавируса, чем мужчины. Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, почему так происходит.

В тканях мужских репродуктивных органов, по словам врача, имеются рецепторы ACE2. Через них вирус способен проникать в организм.

«Последствием коронавирусной инфекции у мужчин могут быть проблемы с синтезом тестостерона и с репродуктивной системой. Вполне возможно, что в том числе и с этим связано гендерное смещение в сторону мужчин», – подчеркнула Павлова.

Женщин репродуктивного возраста, как отметила эндокринолог в интервью радио Sputnik, природа наделила мощной защитой. Их здоровье находится в большей безопасности по сравнению с мужчинами.

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова недавно заявила о наличии у мутировавшего на норочьих фермах в Дании коронавируса опасных свойств. Он угрожает переболевшим COVID-19 людям.