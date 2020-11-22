Жителей РФ предупредили о «тяжелой» погоде на следующей неделе

Москва, 22 ноября. Тяжелая и нестабильная погода придет в европейскую часть России на следующей неделе. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В начале следующей недели ожидается потепление. Температура днем составит от трех до четырех градусов и выше. Однако в ночное время суток будут заморозки. В ночь со среды на четверг столбик термометра опустится до минус шести градусов. На дорогах может образоваться сильная гололедица.

Начиная с воскресенья прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Из-за облачной погоды на улицах будет довольно серо и мрачно.

Ранее жителей Москвы предупредили о возникновении ледяных дождей на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, они могут продолжаться в течение нескольких дней подряд.