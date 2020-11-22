Более 58 миллионов случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире

Москва, 22 ноября. Количество заболевших COVID-19 по всему миру превысило отметку в 58 миллионов. Оперативные данные приводит американский университет Джона Хопкинса.

По всему миру, по данным исследований университета, зарегистрировано 58 014 491 случаев заражения. Выявлено 1 378 866 летальных исходов. Полностью выздоровели около 37 миллионов больных.

Вспышка заболевания коронавирусной инфекций COVID-19 началась в конце прошлого года. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения заявила о начале пандемии нового коронавируса. Большинство стран ввели ряд ограничительных мер, целью которых являлось сдерживание распространения заболевания.

Российские медики за минувшие сутки выявили 24 822 случая коронавируса. Федеральное агентство новостей сообщало, что у 23,4% новых пациентов не было клинических проявлений инфекции.