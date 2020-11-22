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Компания Apple займется производством фильма по игре «Тетрис»

Компания Apple займется производством фильма по игре «Тетрис»

Вашингтон, 22 ноября. Корпорация Apple выпустит фильм по созданной советским программистом Алексеем Пажитновым игре «Тетрис». Главную роль в киноленте сыграет актер Тэрон Эджертон.

Согласно данным СМИ, Apple уже приобрела все необходимые права для производства и выпуска будущего проекта. В киноленте Эджертон сыграет роль голландского предпринимателя Хенка Роджерса, который смог получить глобальные права для распространения «Тетриса» на игровых приставках. Съемки проекта должны будут состояться в Шотландии.

Создатель «Тетриса», советский программист Алексей Пажитнов в июле этого года признался, что мечтает о том, чтобы его детище включили в список игр, по которым проводят киберспортивные соревнования.

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