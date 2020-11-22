Компания Apple займется производством фильма по игре «Тетрис»

Вашингтон, 22 ноября. Корпорация Apple выпустит фильм по созданной советским программистом Алексеем Пажитновым игре «Тетрис». Главную роль в киноленте сыграет актер Тэрон Эджертон.

Согласно данным СМИ, Apple уже приобрела все необходимые права для производства и выпуска будущего проекта. В киноленте Эджертон сыграет роль голландского предпринимателя Хенка Роджерса, который смог получить глобальные права для распространения «Тетриса» на игровых приставках. Съемки проекта должны будут состояться в Шотландии.

Создатель «Тетриса», советский программист Алексей Пажитнов в июле этого года признался, что мечтает о том, чтобы его детище включили в список игр, по которым проводят киберспортивные соревнования.