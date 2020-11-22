МВД планирует до 2024 года создать единый банк биометрических данных

Москва, 22 ноября. По данным МВД, в биометрическом банке будут содержаться изображения лиц, а также отпечатки пальцев россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Соответствующая база данных будет называться «Федеральной информационной системой биометрических учетов», пишет газета «Взгляд». Единый централизованный банк биометрических данных иностранцев и граждан РФ будут формировать в течение трех лет, начиная с 2021 года.

«В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в заявлении пресс-центра МВД.

Централизованная база данных будет объединена с поисковой федеральной системой генетической идентификации. Это позволит проводить распознавание личности по дактилоскопической информации.

Биометрические данные могут начать использовать и в банковской сфере. Некоторые финансовые организации рассматривают такой вариант идентификации клиента, чтобы выдавать кредиты без необходимости посещать офис банка.