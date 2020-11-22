Московские центральные диаметры назвали доступным и удобным транспортом

Москва, 22 ноября. Линии Московских центральных диаметров были запущены в эксплуатацию ровно год назад. За это время этот вид транспорта успел положительно себя зарекомендовать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев у себя в Instagram сообщил, что 21 ноября МЦД отмечает свой первый юбилей. По его словам, жители Подмосковья оценили этот вид транспорта как доступный, комфортный и удобный.

«МЦД сегодня отмечает юбилей: ровно год назад мы с Сергеем Собяниным и РЖД открыли первые маршруты диаметров. За это время проект доказал, что нужен Московскому региону», — подчеркнул Воробьев.

Он уточнил что линиями Московских центральных диаметров остались довольны все категории населения Подмосковья — от студентов до пенсионеров. При этом губернатор добавил, что в настоящее время развитие МЦД все еще продолжается.

«В этом году открываем станции на Ярославском направлении и строим новую линию, которая свяжет Раменское с Крюковом. Она откроется в конце 2022 – начале 2023 года», — говорится в публикации политика.

Недавно Заместитель мэра столицы РФ по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по расширению линий Московских центральных диаметров.