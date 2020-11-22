Биолог назвала два опасных свойства мутировавшего из-за норок коронавируса

Вашингтон, 22 ноября. Мутировавший на норковых фермах в Дании коронавирус теперь способен создавать «cуперраспространителей» и опасен для переболевших COVID-19 людей.

Во время «норочьей эпидемии» вирус быстро эволюционировал и мутировал четыре раза. Из-за этого изменился белок, который отвечает за размножение, рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.

Ученые пытались нейтрализовать мутировавший коронавирус с помощью сывороток, взятых у переболевших COVID-19 людей. Часть из них с ним не справилась.

«Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса «норочьего», — подчеркнула биолог.

Недавно ученые предположили, что пандемия коронавируса может негативно отразиться на развитии других опасных заболеваний. Например, он может способствовать увеличению числа заболеваний кори, передает Infox.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о формировании новой мутации коронавирусной инфекции в Сибири. При этом замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов добавил, что мутации коронавируса затрагивают только 1% генома.