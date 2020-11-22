Женщина «чудом спаслась» после падения лифта в Курской области

Курчатов, 22 ноября. Пожилая женщина доставлена в отделение реанимации после падения лифта в многоквартирном доме. Зять пострадавшей рассказал о «чудесном спасении» родственницы.

Падение грузового лифта произошло в городе Курчатов на Садовой улице. Подъемник остановился между первым и вторым этажами, в кабине находились две женщины и три ребенка. Лифтеры оперативно спасли четырех человек. Однако при эвакуации одной из женщин лифт сорвался вниз.

Зять пострадавшей Александр Мачихин заявил, что грузоподъемность лифта составляет 500 кг. Однако вес двух женщин и маленьких детей не может составлять полтонны. По его словам, все дело в подъемнике — проблема с лифтом в этом доме наблюдается давно.

«Тещу просто бог спас, она уже голову высунула, когда лифт двинулся, ее втянуло в кабину и она просто упала», — заявил мужчина.

Жильцы дома подтвердили слова Мачихина о плохом состоянии подъемника. По их данным, почти все жильцы по несколько часов отсидели в лифте.

Ранее ФАН сообщал, что пострадавшую женщину оперативно извлекли из лифта и передали врачам скорой помощи. Сейчас она находится в реанимации с переломами.