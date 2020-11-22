Анна Седокова рассказала о сроке годности женщины

Киев, 22 ноября. Украинская поп-певица Анна Седокова рассказала, что в 40 лет жизнь только начинается.

Седокова написала в Instagram о сроке годности женщины. Недавно артистка в третий раз вышла замуж. Новым избранником 37-летней певицы стал баскетболист клуба «Химки» Янис Тимма. Подписчики Седоковой засыпали ее свадебное фото негативными комментариями, критикуя возраст жениха и невесты. Латвийский спортсмен моложе украинской исполнительницы на 9 лет.

Седокова ответила на комментарии в своем посте, где она рассуждает о том, каков же срок годности женщины.

«Почему эти женщины так яростно хотят, чтобы моя жизнь как женщины закончилась?» — интересуется испонительница.

Артистка отмечает, что дело даже не в том, как выглядит женщина, а в том как она себя чувствует. Именно энергия и огонь внутри так привлекают мужчин и в 30, и в 40, и в 50 лет.

Недавно психолог Светлана Морозова рассказала, как на самом деле будут чувствовать себя мужчины со средним достатком в отношениях с украинской поп-певицей Анной Седоковой.

В Интернете появилась информация о том, что певица зарабатывает около 5 млн рублей в месяц. Эту информацию подтвердила сама исполнительница, отвечая на вопрос подписчика Instagram. Поклонник задал Седоковой вопрос, будет ли ей интересен мужчина с зарплатой в 50 тыс. рублей. По мнению певицы, такие мужчины рядом с ней будут испытывать «дискомфорт».