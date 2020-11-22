Карьерный консультант Валинуров раскрыл мошеннические схемы «работодателей»

Москва, 21 ноября. Потенциальный «работодатель» может предложить пройти платные курсы или перевести денежные средства за «документы». Такие действия должны насторожить соискателя.

Об этом сообщил карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Он отметил, что подобные мошеннические схемы встречаются не так часто, однако их легко считать.

«Про такие схемы мошенничества можно достаточно быстро найти информацию в Интернете, запомнить и не попадаться», — объяснил специалист.

Карьерный консультант посоветовал соискателям при поиске работы, выбирать те компании, в которых хочется трудиться. Он подчеркнул, что важно выбирать самим достойного работодателя, а не руководствоваться откликами на сайтах.

Прежде Федеральное агентство новостей сообщило, на что обращают внимание работодатели во время собеседования. Оказалось, что на внешность кандидатов обращают внимание 74% представителей российских компаний.