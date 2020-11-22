Врачи назвали полезные замороженные продукты для ежедневного рациона

Москва, 22 ноября. Насыщать организм витаминами в зимнее время помогут замороженные овощи и фрукты. Врачи рассказали, на какие из них следует обратить особое внимание.

Самыми полезными были признаны замороженные ягоды, миксы для приготовления жаркого и соевые бобы. Последние являются богатым источником растительного белка и клетчатки. Эти вещества необходимы для правильной работы пищеварительной системы. В состав соевых бобов также входят витамин К, железо, марганец, магний и фолиевая кислота.

Замороженные ягоды не только полезны, но и помогут сохранить бюджет. Из них можно делать вкусные смузи без добавления дополнительного льда. Ягоды отлично дополнят каши и десерты.

Овощи в замороженном виде станут средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Важно внимательно читать состав овощей, так как иногда производители добавляют в них слишком много соли.

Диетолог Юлия Хохолкова ранее дала советы по выбору качественной тыквы. Она рекомендовала обратить внимание на внешний вид и условия хранения продукта.