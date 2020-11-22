Адвокат раскрыл схемы обмана покупателей автомобилей с помощью «акций»

22 ноября. Мошенники завлекают покупателей автомобилей с помощью «специальных акций». Как не попасться к ним на удочку, рассказал адвокат Анатолий Миронов.

Юрист объяснил агентству «Прайм», какие схемы используют так называемые «серые» автосалоны. Дилеры могут продать автомобиль с существенными, но незаметными на первый взгляд, недостатками. В договор они мелким шрифтом вписывают условия, согласно которым покупатель будет обязан отдать продавцу гораздо больше денег.

«Цена автомобиля может позиционироваться весьма низкой, но вас вынудят приобрести услуги салона, например, дополнительную страховку от общества «Лютик», и в итоге вы заплатите цену больше рыночной», – подчеркнул Миронов.

Внимательно следует изучить и кредитный договор. Проценты могут оказаться очень большими.

«Если вы все же решились на сделку с «неофициалом», самым скрупулезным образом вычитывайте договора, внимательно осматривайте автомобиль и тщательно проверяйте документы», – отметил адвокат.

Вернуть деньги после подписания договора, по словам Миронова, будет очень трудно. Для этого придется обращаться в суд.

Россиян ранее предупредили о новом способе кражи пароля по видеосвязи. Мошенники способны восстановить любые пароли, документы, записи, которые набираются на клавиатуре во время видеозвонка.