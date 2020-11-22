Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности

Москва, 22 ноября. Погодная опасность в столице России и в Московской области достигла желтого уровня из-за сильных порывов ветра, которые могут достигать 17 метров в секунду.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте Гидрометцентра. О погодной опасности в Москве и Подмосковье свидетельствуют данные прогностической карты научно-исследовательского учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

По данным синоптиков, потенциально опасная погода сохранится в столице РФ 22 ноября с 10:00 до 22:00 по московскому времени.

Недавно в ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили, что из-за метели была перекрыта дорога из Норильска в аэропорт для всех видов транспорта, кроме автобусов и технических машин.