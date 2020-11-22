Ушла из жизни звезда мексиканских сериалов Малени Моралес

Москва, 22 ноября. Умерла исполнительница ролей в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Малени Моралес. Причина ее смерти не называется.

Сообщение о смерти актрисы появилось в Twitter-аккаунте Национальной ассоциации актеров Мексики. Организация выразила свои соболезнования ее супругу, семье и друзьям.

Малени Моралес получила мировую известность благодаря ролям в сериалах «Богатые тоже плачут», «Камила», «Дикая роза», а также «Ставка на любовь». Она была замужем за актером Отто Сирго.

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