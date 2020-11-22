Врач Тимаков: вспышка коронавируса не ожидается после Нового года в России

Москва, 22 ноября. Сильного всплеска заболеваемости COVID-19 после Нового года в России не будет, так как основная часть населения уже проконтактировала с заболевшими людьми.

Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков. Он отметил, что заболеваемость еще будет сохраняться в стране, однако вспышки вируса после Нового года не предвидится. Прирост числа заразившихся коронавирусом будет сохраняться до 2021 года, добавил эксперт.

Около 60% россиян либо были в тесном контакте с заболевшим COVID-19, либо выработали к вирусу иммунитет, либо заболевание протекло в бессимптомной форме, отметил специалист.

Прежде доктор и телеведущий Александр Мясников предложил сменить тактику борьбы с коронавирусной инфекцией, пишет Федеральное агентство новостей. Он объяснил, что для этого необходимо приспособить медицину к новым условиям.