Трамп готов обнародовать сведения о «фальсификациях» на выборах в Мичигане

Вашингтон, 22 ноября. Президент США Дональд Трамп пообщался с законодателями штата Мичиган. Он пообещал им обнародовать «беспрецедентные фальсификации» на прошедших выборах.

Глава Белого дома также заявил о фальсификациях в Джорджии. В этом штате итоги голосования уже утвердили.

«Выходит информация о крупной фальсификации с голосованием в Джорджии. Ждите!» – написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официальные итоги еще не подведены. Трамп считает себя победителем. Он готов доказать это через суд.

Недавно американский лидер обвинил фармкомпании и СМИ в том, что они добивались его поражения на выборах. Для этого, по его словам, была использована негативная реклама стоимостью в миллионы долларов.